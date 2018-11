Due gol segnati e un terzo sfiorato. È questo il veroquello che ai tifosi e gli addetti ai lavori hanno imparato a conoscere a apprezzare. Dopo un inizio di stagione in cui ha faticato a essere incisivo in zona gol, il Gallo contro laè tornato quel bomber implacabile che due stagioni fa aveva attirato su di sé le attenzioni di diversi club europei: è bastato che nell'area di rigore avversaria spiovessero quei cross che non sempre gli sono arrivati e il centravanti granata ha ritrovato anche quel gol di testa che da oltre un anno e mezzo gli mancava.Ha avuto ragione il presidente Urbannegli scorsi giorni nel sostenere che Belotti non era crisi,, anche se i gol non arrivavano.e alla fine il Gallo è tornato ad alzare al cielo la propria cresta e lo ha fatto su un campo ostico, come lo è il Luigi Ferraris, contro quella che fino al fischio d'inizio della partita era la seconda miglior difesa dell'intero campionato. Ma non solo, Belotti è anche tornato a essere quel cecchino infallibile dal dischetto che aveva dimostrato di essere nella sua prima stagione al Torino: dopo tanti errori negli ultimi due anni, prima ha segnato il rigore contro il Napoli, ieri si è ripetuto battendo Audero dopo essersi lui stesso procurato la possibilità di presentarsi dagli undici metri.Se il Torino ha vinto con un ampio margine sul campo della Sampdoria, convincendo e divertendo per la prestazione offerta,Nelle ultime settimane il tecnico ha saputo far sbocciare la propria squadra dandogli un gioco offensivo e veloce: contro il Bologna e contro la Fiorentina, nonostante le buone prestazioni, il Torino non era riuscito ad andare oltre al pareggio, contro la Sampdoria è invece arrivata, finalmente e meritatamente, la vittoria.