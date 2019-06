Cosa si farà la sera del 25 luglio? E’ questa la domanda che da Urbano Cairo ai tifosi, passando per Walter Mazzarri e tutti i giocatori, tutti nell’ambiente Torino si stanno ponendo. Il 25 luglio è il giorno in cui Andrea Belotti e compagni potrebbero scendere in campo nell’andata del secondo turno preliminare di Europa League o quello in cui sarà invece la Roma a giocare contro la vincente di Debrecen-Kukesi. Tutto dipenderà da cosa deciderà l’Uefa sul caso Milan.



Da giorni i tifosi granata hanno consumato il tasto aggiorna dei propri computer, smartphone e tablet facendo il giro di ogni possibile fonte di informazioni alla ricerca di novità sulla vicenda. Novità che non sono però ancora arrivate e per le quali bisognerà attendere ancora diverso tempo: il rischio, concreto, è che si dovrà aspettare addirittura una quindicina di giorni prima di arrivare a una soluzione della vicenda. Nell’attesa della sentenza, il mondo Torino sembra essersi bloccato: tutto ruota intorno alla qualificazione o meno ai preliminari di Europa League.



Anche il mercato della squadra granata dipende da quella sentenza che ancora non è arrivata: con l’Europa League da giocare la rosa a disposizione di Walter Mazzarri andrà ampliata numericamente e, soprattutto, sarà più semplice attrarre i giocatori. Non resta che aspettare, armarsi della proverbiale pazienza di Giobbe e sperare nel ripescaggio in Europa League, con la consapevolezza che il ripescaggio potrebbe arrivare ai primi di luglio, in pratica appena una ventina di giorni prima della partita di andata del secondo turno preliminare.