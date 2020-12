Altro derby, altra sconfitta. Il tifoso granata, anche quello più ottimista non si aspettava qualcosa di diverso, d’altronde quella di ieri: un dato che deve far riflettere, perché non può essere solo frutto del caso. Sono cambiati i giocatori, gli allenatori, ma i risultati no, quelli sono sempre gli stessi. Per la settima volta consecutiva nei derby giocati in casa, inoltre, la Juventus ha segnato un gol oltre l’80’: in cinque occasioni il gol è arrivato addirittura dal 90’ in poi ed è stato decisivo. “si sente e si legge ogni volta che una stracittadina si avvicina, ma queste statistiche sembrano dimostrare l’esatto contrario:Anche la peggior Juventus degli ultimi anni come quella vista ieri sera, che in fase difensiva concedeva praterie ai giocatori delconche non è mai stato in grado di saltare(uno che fino all’anno scorso giocava nel campionato Primavera), è riuscita a portare a casa i tre punti ribaltando l’iniziale svantaggio. “Abbiamo perso per dei dettagli” ha spiegatoa fine partita. Ma non sono semplici dettagli: per tutto il secondo tempo la sua squadra non abbia superato la linea di centrocampo, le sostituzioni sono arrivate solamente dopo il 2-1 di(l’unico cambio fatto in precedenza è statoper) e il Toro ha subito due gol fotocopia con gli avversari lasciati liberi di colpire di testa a centro area.come successo in tutte le partite di questa stagione,Giampaolo in questi mesi ha più volte mescolato le carte, rinnegando il suo 4-3-1-2 per un 3-5-2 che sembra più adatto alle caratteristiche dei suoi giocatori (e questo è certamente un punto a suo favore) ma non è riuscito a risolvere i problemi della sua squadra. Problemi che sono a livello di testa e non di gambe, secondo quanto più volte dichiarato Giampaolo. Problemi che puntualmente emergono nei derby, in quella che è la "partita della vita". Ma per la Juventus.