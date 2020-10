è uno di quegli allenatori che ha bisogno di tempo per poter insegnare la propria idea di calcio, non a caso appena arrivato alle prime cose che ha chiesto anon sono stati dei rinforzi, ma il tempo e la pazienza. Elementi che in passato non ha sempre avuto, vedasi quanto accaduto allo scorso anno. Una richiesta che sembra essere in contrasto con il ritmo frenetico del nostro calcio, dove troppo spesso si fatica anche ad aspettare un calciatore giovane e dove la filosofia del risultato fa da padrona.(e per sostanza si intende che portino punti). Il Torino non ha certo iniziato nel migliore dei modi il campionato: ha perso 1-0 a Firenze all’esordio (solo un super Sirigu ha evitato un passivo peggio), è stato poi sconfitto 4-2 in casa da un’capace di diventare sempre più padrone del gioco e del campo man mano che passavano i minuti. Ora all’Olimpico Grande Torino arriverà ile la squadra di Giampaolo non potrà più sbagliare: non perché il tecnico sia a rischio esonero, ma in quanto il fattore tempo potrebbe rivoltarsi e diventare un nemico più che un alleato dell’allenatore.Allenare una squadra che da troppo tempo non ottiene risultati positivi renderebbe più difficile convincere i calciatori della bontà del proprio progetto tecnico e tattico, complicherebbe sempre di più il lavoro dello stesso Giampaolo.