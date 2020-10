La panchina diper il momento non scotta ancora ma: Giampaolo non arriverà al termine del suo contratto (ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno), non concluderà nemmeno questo campionato. Lo avevamo detto alla vigilia della gara contro il Cagliari, quando è arrivato ha chiesto che gli venisse dato tempo per insegnare il suo calcio eal momento lo sta accontentando. Ma non lo farà per sempre: quell’ultimo posto in classifica con 0 punti (unica squadra a non averne ancora fatti) spaventa il presidente del Torino che teme, esattamente come un anno fa, la retrocessione, per questo se il trend di risultati non cambierà sarà lui a scegliere per un’altra rivoluzione in panchina.Con Giampaolo il trend molto difficilmente cambierà:(se un allenatore che in carriera ha collezionato esoneri e ottenuto al massimo qualche discreto piazzamento è un “maestro di calcio” i varicosa sono?)E se i giocatori per fare rendere al meglio quello schema non ci sono non importa, non cambia la sua idea,Eppure, eppure chiunque era consapevole del fatto che se non gli fosse stata costruita una squadra su misura per la sua idea di calcio avrebbe faticato. Giampaolo, così come altri prima di lui, pagherà anche per colpe non sue, e al Torino si ripartirà con un nuovo allenatore e nuove promesse tradite (un film già visto troppe volte). A questo puntoHa dimostrato di non essere solamente “un motivatore”, come lo ha definito Cairo, ha idee nuove, sa adattarsi alla squadra che allena, conosce l’ambiente, è amato dalla piazza e ha anche un curriculum migliore di quello dello stesso Giampaolo. E certamente non avrebbe fatto peggio dell’attuale allenatore Torino.