Quando di mezzo c’è il calciomercato di sicuro non c’è nulla. Dopo questa doverosa premessa va però necessariamente ricordato che non sarà Gianluca Petrachi a occuparsi della campagna acquisti del Torino in vista della prossima stagione: il dirigente ha già comunicato al presidente Urbano Cairo la volontà di cambiare aria presentando, di fatto, le proprie dimissioni e accordandosi con la Roma. Ma, a oggi, il dirigente pugliese è anche l’uomo-mercato granata mentre Massimo Bava continua il proprio lavoro da Responsabile del Settore giovanile. Proprio il nodo legato al direttore sportivo è quello che il Torino dovrà cercare di risolvere in fretta.



Confrontata a quella di molte altre squadre di serie A, la situazione societaria del Torino è molto tranquilla: il Milan è alla ricerca di un allenatore e di nuovi dirigenti, dopo le dimissioni di Gattuso e di Leonardo, la Juventus e la Roma non hanno ancora un nuovo tecnico (i giallorossi nemmeno un ds nell’attesa di Petrachi), la Lazio, la Sampdoria, il Bologna e altre squadre stanno cercando di capire se gli attuali tecnici rimarranno. Al Torino, invece, si tratta solo di formalizzare quanto è stato già deciso da tempo ma prima verrà fatto, prima potrà entrare ne vivo la campagna acquisti. La stagione del Torino, tra l’altro, potrebbe cominciare in anticipo rispetto a quanto previsto: se il Milan dovesse essere escluso dall’Europa League e al suo posto dovesse essere ripescata proprio la squadra di Walter Mazzarri, il ritiro verrà anticipato a inizio luglio. Per quella data l’allenatore granata gradirebbe già qualche volto nuovo in squadra.