quando è stato diffuso il video dell’ormai celebre lite con Ivan Juric,Invece tutto si è sistemato, il caso è rientrato, e il dt ha prolungato il proprio legame per altre due stagioni oltre a questa. Chiaro cheche, non è un mistero, non ha mai avuto un rapporto idilliaco con Vagnati. Allenatore e dt dovranno ancora lavorare insieme, possibilmente riuscendo a capirsi meglio rispetto al passato.Uno dei meriti di Vagnati è stato quello di riuscire ad abbassare il tetto ingaggio del Torino con le cessioni dei giocatori che avevano lo stipendio più ed erano fuori dal progetto, basti pensare a, ma anche di saper mettere a segno colpi importanti, come S. Ma non tutto ha funzionato durante l’ultima estate (e non solo): se Juric si è tanto arrabbiato in estate è perché quasi tutti i neoacquisti (eccezion fatta pere la scommessa, che è stato però rimandato dal tecnico) sono arrivati a ritiro finito e con il campionato alle porte.e l’assenza del tanto richiesto centrocampista di peso si è fatta sentire in questa prima parte di stagione.Ed è per questi motivi che sui social: il mercato invernale è alle porte ed è il primo banco di prova. Certo avrà bisogno anche dell’aiuto di Cairo che, dopo aver lanciato un segnale importante, tra gennaio e l’estate è chiamato ad aprire il portafoglio per completare la squadra e non perdere, di nuovo, tutti i giocatori arrivati in prestito come è invece accaduto la scorsa estate.