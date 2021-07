"Tutti sanno chi è; un calciatore, sì," scriveva il centravanti dellasu Instagram circa un mese e mezzo fa, dopo la partita contro il, denunciando l'attacco subito da parte diE fece bene quella volta sia a giocare per vincere (come ha sempre fatto, gliene va dato atto), sia a denunciare pubblicamente lo scontro avvenuto con un Cairo troppo nervoso. Dei principi della lealtà, Immobile, se ne ricordi però anche quando indossa la maglia Azzurra, evitando sceneggiate come quella precedente al gol dinon ha fatto una bella figura lui, nel rotolarsi a terra dolorante per poi scattare in piedi e andare a esultare con i compagni quando la palla è entrata nella porta belga, ma non ci ha fatto una bella figura neppure l'Italia., nel prendere falli e nel far salire la squadra. Immobile nel corso della stagione (degli ultimi due anni a dir la verità) ha dimostrato di meritarsi i galloni di centravanti titolare più del Gallo, lo ha fatto a suon di gol e buone prestazioni con la maglia della Lazio., considerati anche i tanti errori commessi dal numero 17 nelle ultime due partite: deciderà come semprechi giocherà titolare contro la Spagna e, come i risultati e le prestazioni dell'Italia negli ultimi tre anni dimostrano, non c'è persona più adatta dell'attuale ct a farlo. Da quando si è seduto sulla panchina Azzurra non ha sbagliato praticamente niente. Immobile, se dovesse ancora giocare, eviti però altre sceneggiate o la prossima volta non faccia la morale su Instagram parlando di rispetto delle regole e principi di lealtà.