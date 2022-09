Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per l'allarme a centrocampo che sta rientrando, grazie al recupero di, che in casaè suonata un'altra sirena rossa:Ora resta il solo, che in questo avvio di stagione non ha di certo brillato: 1 gol in 7 partite e diverse prestazioni al di sotto della sufficienza. Se l'infortunio di Pellegri dovesse rivelarsi di seria entità (ci si augura di no ovviamente) il tecnico granata ha la possibilità di studiare strade alternative, come l'opzioneo il tridente leggero formato davisto contro il Sassuolo.Gli esami strumentali a cui Pellegri si sottoporrà lunedì diranno per quanto tempo dovrà restare ai box. Ma è solo sfortuna quella del Torino? Forse ma, come recita il detto, la fortuna la si crea e di conseguenza anche la sfortuna:. D'altronde questa è una stagione particolare, con la pausa a novembre e un numero minore di match dall'inizio del campionato alla riapertura del mercato. Una scommessa che non è andata bene a centrocampo e rischia di essere persa anche per quel che riguarda la punta. Non resta che sperare che l’infortunio di Pellegri si riveli di lieve entità, altrimenti chi si alternerà a Sanabria in attacco e chi li farà i gol?