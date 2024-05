Toromania, Juric fai l'ultimo regalo: l'Europa

aveva fatto il proprio debutto in campionato da allenatore delcontro l’, ironia della sorte la stessa squadra che domani affronterà in quella che sarà la sua ultima gara sulla panchina granata. Gara che per la formazione granata può valere ancora molto. “”, ha dichiarato in conferenza stampa. Da difendere c’è il nono posto che, in caso di vittoria della Fiorentina nella finale di Atene contro l’Olympiakos, potrebbe valere la qualificazione alla prossima Conference League.

Sarebbe l’ultimo regalo di Juric al popolo granata prima dell’addio, la ciliegina sulla torta, per utilizzare un’espressione che spesso il tecnico ha utilizzato in queste settimane. Certo non dipenderà solamente dal Torino ma bisognerà attendere il risultato della finale di mercoledì e tifare viola (cosa, peraltro, che i tifosi granata avrebbero fatto a prescindere per via di quel forte gemellaggio che lega le due società), sperando che domani sera la Lazio faccia almeno un punto contro il Sassuolo già retrocesso e che conservi quindi il settimo posto.

Battere l’Atalanta a casa sua non sarà facile ma non è neppure impossibile, considerato che i nerazzurri sono già certi della qualificazione alla prossima Champions League e sono reduci dal trionfo in Europa League. Tante volte il Torino in questi anni (e anche in questa stagione) ha sbagliato la partita della svolta, non potrà farlo anche domani.