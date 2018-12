“Laè una corazzata ma il Toro è orgoglio e passione”. Così Walterha definito la società per cui da quasi un anno lavoro. Ha scelto una linea molto più diplomatica rispetto al suo predecessore, Sinisa, che per presentare il derby d’andata lo scorso anno aveva parlato di sfida tra il popolo contro il padrone. Sul campo, poi, la rivoluzione proletaria non ci fu:venne espulso dopo pochi minuti e la Juventus passeggiò vincendo 4-0, un risultato che sarebbe potuto essere ben più ampio senza le parate di Salvatore. Così come accaduto un anno fa, ciò che conterà non saranno le dichiarazioni della vigilia ma come verranno tradotte in campo.Orgoglio e passione non dovranno rimanere solamente dei termini, dei significanti senza significato, ma sul terreno del Grande Torino dovranno trasformarsi in veri e propri segni, secondo la loro definizione semiotica.pochi giorni fa: trasformare orgoglio e passione in qualità che permettono di annullare il gap tecnico è possibile, ce l’ha fatta la formazione svizzera, pur essendo già stata aritmeticamente eliminata dalla Champions League, ce la potrà fare il Torino.E’ banale ricordare che le partite iniziano tutte sul risultato di 0-0, ma per poter portare a termine compiti difficile può essere utile ricordare di partire da ciò che sembra scontato. Nessuna paura quindi nei confronti della Juventus e dei suoi campioni, così come non ce l’hanno fuori dai confini nazionali: così