Ogni partita, anche un'amichevole di metà agosto, può insegnare qualcosa. Liverpool-Torino, giocata a una decina di giorni dalla fine del calciomercato e dell'inizio del campionato, ha certamente dato molti spunti su cui riflettere a Walter Mazzarri, a Urbano Cairo e a Gianluca Petrachi. Se ci fosse stato bisogno di un'ulteriore conferma sul fatto che Salvatore Sirigu sia una sicurezza tra i pali, l'amichevole di Anfield l'ha data, così come ha anche confermato, dopo che già nel ritiro di Bormio lo si era intuito, che Andrea Belotti sembra quello che due stagioni fa ha attirato su di sé le attenzioni di mezza Europa.



Ma da Liverpool non sono arrivate solo buone notizie come, d'altronde, il 3-1 subito testimonia. La prima lezione che l'amichevole ha impartito a Walter Mazzarri riguarda Iago Falque: nel caso (tutt'altro che scontato) in cui lo spagnolo dovesse rimanere, l'allenatore dovrà lavorare molto per farlo adattare al ruolo di secondo punta. Falque ad Anfield è apparso spaesato, fuori dal gioco, ha lasciato più volte Andrea Belotti lottare da solo in mezzo ai difensori in maglia rossa e i palloni che ha toccato finché è rimasto in campo si possono contare sulle dita della mano.



L'altra grande lezione, che si spera che il presidente Cairo e al direttore sportivo Petrachi abbiano appreso, riguarda il centrocampo: a questo Torino mancano giocatori di qualità in mezzo al campo, giocatori in grado di prendere per mano le redini del gioco e far fare il salto di qualità alla squadra. Soualiho Meité, l'unico rinforzo arrivato dal mercato a centrocampo è giovane, ha margini di miglioramento, ma non è certo il giocatore che eleva il tasso tecnico della squadra: deve crescere, imparare a toccare una volta in meno il pallone per non andare costantemente a incartarsi contro gli avversari. Tomas Rincon e Daniele Baselli, per quanto siano buoni giocatori, utilissimi alla squadra, non sono neanche loro quelli in grado di far fare il tasso di qualità.



Servono rinforzi a centrocampo e questo lo si sa da almeno un anno; arriverà Rade Krunic dall'Empoli, ma potrebbe non bastare. Liverpool-Torino ha insegnato a tutti qualcosa, ora non resta che sperare che Mazzarri, Cairo e Petrachi abbiano imparato la lezione.