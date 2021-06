E’ passato un mese da quando il campionato è finito e il Torino ha conquistato una faticosa salvezza. Un mese in cui è stato ingaggiato un nuovo allenatore, Ivan Juric, ma in cui la tanto attesa rivoluzione all’interno della squadra, per non ripetere più in futuro stagioni come l’ultima, non è ancora cominciata. Zero acquisti, zero cessioni, escludendo gli addii dei giocatori che erano in prestito e non sono stati riscattati, come Murru, Bonazzoli e Gojak.



Chi si aspettava di vedere un Torino operare sul mercato in maniera differente rispetto al passato, almeno per quanto riguarda le tempistiche, finora è rimasto deluso. Va però sottolineato che di tempo a disposizione di Cairo e Vagnati per costruire una squadra su misura del nuovo allenatore ce n’è ancora: il raduno al Filadeifla è fissato per il 6 luglio, una settimana dopo prenderà invece il via il ritiro in Trentino Alto Adige: per allora, si spera, che la rosa del Torino sarà diversa da quella attuale, con i giocatori che non rientrano più nel progetto già ceduti e diversi volti nuovi in squadra.



E’ noto che ogni allenatore vorrebbe poter partire per il ritiro con la squadra quasi fatta e non iniziare la preparazione con giocatori che all’inizio del campionato saranno in altre squadre. Dopo due stagioni altamente deludenti, aspettarsi quantomeno una società celere nelle scelte di mercato sarebbe il minimo.