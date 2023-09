Può una sconfitta netta, per 2-0, non essere la notizia peggiore della serata? Sì se in quella stessa partita, a una decina di giorni dal derby, è costretto a uscire per infortunio uno dei migliori giocatori della squadra, colui che più di ogni altro ne incarna valori e spirito. Ed è quello che è successo al Torino che, nel primo tempo della gara contro la Lazio, ha perso Alessandro Buongiorno.



La sua eventuale assenza contro la Juventus (il forfait lunedì sera contro il Verona è praticamente certo) non sarà pesante solamente per una questione emotiva - Buongiorno è certamente il giocatore che sente che sente maggiormente il derby - ma anche per una mera questione tecnica: partita dopo partita ha sfornato prestazioni in crescendo, dimostrando di essere uno dei migliori difensori italiani (non a caso era anche in odore di convocazione in Nazionale), un vero leader della squadra.



A sostituire Buongiorno sarà Saba Sazonov, giocatore tutto da scoprire che contro la Lazio ha debuttato con la maglia del Torino ma anche nel campionato italiano: il georgiano ha però bisogno ancora di tempo per integrarsi nei nuovi meccanismi di Juric, per prendere confidenza con i compagni e con un’idea di calcio differente da quella a cui era abituato alla Dinamo Mosca. Non resta che incrociare le dita, toccare ferro o concedersi qualsiasi altro gesto apotropaico per scongiurare un lungo stop di Buongiorno e sperare di rivederlo in campo contro la Juventus.