“Stasera bisogna vincere e convincere” recitava uno striscione posto dai tifosi di fronte all’ingresso dei pullman prima dell’inizio di. Una missione chee compagni hanno portato a termine. E meno male, perché la vittoria delsullaaveva ridotto a quattro punti la distanza del terzultimo post e lo spettro serie B avrebbe iniziato a fare davvero paura., nonostante un primo tempo non baciato dalla fortuna: prima il gol annullato al Gallo, poi la traversa di, infine la rete didopo un’incredibile carambola del pallone sulla schiena diIn quei quindici minuti di intervallo in tanti hanno avuto paura, hanno temuto il peggio: non Longo, come ha anche spiegato a fine partita. Ha caricato la squadra che ha ribaltato poi il risultato con i gol di, ha vinto e tolto le speranze di salvezza al Brescia, ma soprattutto ha ricacciato indietro quegli spettri della retrocessione., che negli ultimi giorni aveva ricevuto critiche anche ingenerose dopo le ultime sconfitte del Torino,Uno dei meriti più grandi di Longo è quello di aver rigenerato il numero 24, che già nel derby (nonostante il 4-1 subito) era stato il migliore in campo. Verdi si è ripetuto ieri contro il Brescia con: ha preso in mano la squadra sin dai primi minuti con le sue giocate, ha dato il via alla rimonta con la rete dell’1-1 (anche se la Lega non gli ha assegnato il gol optando per l’autorete di Mateju), ha propiziato il gol del sorpasso di Belotti. Poi ha lasciato il campo negli ultimi dieci minuti quando le batterie si erano scaricate.