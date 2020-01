Toro in piena emergenza a centrocampo per l’Atalanta: Tomas Rincon è squalificato, Daniele Baselli è infortunato. Restano i soli Sasa Lukic e Soualiho Meité (che da parecchio tempo, quando gioca, non offre prestazioni anche solo sufficienti). Nessuno in casa granata, però, può provare a utilizzare le assenze in mezzo al campo come un alibi, nel caso le cose contro i nerazzurri non dovessero andare come sperato: quella di avere in rosa solo quattro centrocampisti centrali, nonostante spesso ne giochino tre titolari, è stata una scelta presa e portata avanti dalla società e dallo stesso Walter Mazzarri già un anno fa. Che prima o poi, per via di qualche infortunio o di qualche squalifica, il tecnico si ritrovasse con gli uomini contati (e non è la prima volta che accade) era altamente prevedibile.



Ora però la società avrebbe la possibilità di rimediare a questa situazione di emergenza a centrocampo per evitare che si riproponga anche in futuro: il mercato di riparazione è aperto - da quasi un mese ormai - e dà la possibilità di sopperire alle carenze, sia numeriche che qualitative, della squadra.



“Prima vendiamo, poi vediamo” aveva dichiarato il presidente Urbano Cairo nelle scorse settimane, indicando la strada che avrebbe seguito sul mercato. Ora il Torino ha iniziato a vendere: Kevin Bonifazi andrà alla Spal, Vittorio Parigini è vicino al Genoa e forse (dipenderà da cosa deciderà di fare lui) anche Iago Falque andrà via. Una volta ufficializzate le prime cessioni bisognerà virare con decisione sul mercato in entrata perché la stagione è ancora lunga e il Torino ha la possibilità di raggiungere quella qualificazione all’Europa League che era l’obiettivo iniziale. Piace Seko Fofana dell’Udinese ma il mercato offre anche altre possibilità (vedi il caso Paquetà degli ultimi giorni): l’importante è saperle cogliere.