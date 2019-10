Non poteva saltare proprio la partita con il Napoli, Walter Mazzarri. Ora è arrivata la notizia che non la salterà: il Torino ha vinto il ricorso e potrà quindi contare sul proprio allenatore (e anche sul suo vice Nicolò Frustalupi) in una partita delicata come quella contro i partenopei. Il tecnico toscano ha scritto pagine importanti della storia recente del club azzurro ed è rimasto nel cuore di molti tifosi: anche per questo, lui per primo, avrà accolto con grande piacere la notizia del ricorso vinto. In un momento poi così particolare per il Torino come l’attuale - tre sconfitte e una sola vittoria nelle quattro gare giocate dopo l’ultima sosta per le nazionali - sarà ancora più importante avere a bordo campo, a guidare la squadra, Mazzarri e Frustalupi.



Per l’allenatore granata, domenica, non ci sarà però molto tempo per lasciarsi andare ai ricordi: il suo Torino ha infatti bisogno di punti e dovrà trovare il modo di farli contro il Napoli, per non rischiare di entrare in una vera e propria crisi. Mazzarri lo scorso anno era riuscito a inchiodare sullo 0-0 la squadra di Ancelotti al San Paolo: domenica tenterà quantomeno di ripetersi, se non di fare addirittura meglio. Si affiderà all’ex Simone Verdi e a un Andrea Belotti che sembra tornato quello che tre stagione fa stupì l’Italia con i suoi 26 gol in campionato. Basterà questo per far male al Napoli? Lo si scoprirà domenica, nel frattempo oggi Mazzarri può sorridere per aver vinto la partita con la giustizia sportiva.