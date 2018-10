”. Più chiaro di così Soualihonon poteva esserlo. Nessuna preferenza per l'una o per l'altra formazione milanese, il centrocampista francese, autentica rivelazione di questo inizio di campionato, per il momento in testa ha solo il: squadra che gli ha dato fiducia, lo ha portato in Italia e gli sta permettendo di mettersi in luce in uno dei campionati più prestigiosi d'Europa. Certo è che mostrare disinteresse verso gli apprezzamenti di squadre come Inter e Milan a metà ottobre è più semplice che farlo a giugno o luglio.I tifosi del Torino, i primi ad essere stati piacevolmente sorpresi dalle buone prestazioni inanellate dall'ex giocatore del Monaco in campionato, al momento non possono che augurarsi che Meité possa conservare la stessa fermezza, lo stesso identico disinteresse nei confronti dei due club milanesi o di eventuali altre pretendenti che potrebbero venire a bussare alla sua porta e a quella del Torino. Difficile, ma non impossibile: senza scomodare bandiere come i vari Francescoo Marek, dei no finora li ha detti anche Andreache, nonostante due anni fa sia stato al centro di alcune trattative, è rimasto al Torino.Se gli apprezzamenti di Milan e Inter dovessero trasformarsi in offerte e proposte di contratto, ripetere un “non mi interessa” sarà dunque complicato, ma non è detto che Meité non lo faccia: così come sta sorprendendo in campo, potrà farlo anche fuori dal rettangolo verde, ripetendo quella frase pronunciata negli scorsi giorni a Footmercato.