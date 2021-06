Quello dinon è un nome che fa sobbalzare sulla sedia, che fa vendere abbonamenti allo stadio, che fa fare sogni di gloria, eppure, uno di quelli di cui la squadra granata ha bisogno in questo momento dove è necessaria una rivoluzione all’interno dello spogliatoio per lasciarsi alle spalle gli ultimi due anni.La sua storia è ormai nota a tutti: fino al 2015 lavorava come fattorino, poilo ha casualmente visto giocare in un torneo UISP e lo ha voluto al, in Eccellenza. L’anno dopo Messias si è trasferito alin serie D, poi ilcon cui ha esordito tra i professionisti in C, infine ilprima in B e ora in A. Junior Messias è diventato un calciatore quando ormai aveva riposto i propri sogni in un cassetto da diverso tempo e oggi, anche se non è più giovanissimo (ha 30 anni),. Ha voglia di riprendersi il tempo perduto, di essere protagonista nel massimo campionato italiano il più a lungo possibile e il Torino non potrà che giovarne della sua voglia, della sua fame.La trattativa per portare Messias alla corte di Juric non è ancora conclusa,dovranno infatti prima riuscire a battere la concorrenza di diverse squadre per riuscire ad assicurarsi il trequartista brasiliano, il suo sarebbe comunque l’acquisto giusto per una squadra che ha voglia di cancellare le ultime due stagioni. Certo, poi ne servirebbero molti altri ancora.