No, il Torino non andrà in serie B. Nelle ultime settimane, dopo le quattro sconfitte consecutive in campionato (a cui si aggiunge anche quella in Coppa Italia contro il Milan), le batoste prese contro Atalanta e Lecce e gli zero punti ottenuti nel girone di ritorno (unica squadra della serie A che ha sempre perso nelle ultime quattro gare), la preoccupazione ha iniziato a farsi largo tra i tifosi. Impossibile prevedere ora in che posizione il Torino terminerà il campionato, ma non sarà in una delle ultime tre.



Da cosa deriva questa sicurezza? Tanti fattori. Prima di tutto il Torino ha in rosa il miglior portiere d’Italia, Salvatore Sirigu, e uno dei più forti centravanti azzurri, Andrea Belotti. A questi vanno aggiunti giocatori di assoluto valore come Nicolas Nkoulou e Cristian Ansaldi. Più i vari Lyanco, Armando Izzo, Tomas Rincon, Daniele Baselli e Simone Verdi: vero che il rendimento di quest’ultimi è stato spesso incostante (nel casto di Verdi è stato quasi costantemente insufficiente), ma sono tutti calciatori da squadra della metà di sinistra della classifica.



Poi c’è il fattore Moreno Longo: il tecnico ha ridato serenità al gruppo e all’ambiente, ma ha saputo anche restituire entusiasmo a una squadre deluse per le ultime prestazioni. Servirà ancora diverso tempo per vedere in campo il suo vero Toro, soprattutto per via della scarsa condizione fisica della squadra, ma saprà invertire la rotta. I 27 punti conquistati finora dal Torino, così come gli 8 di vantaggio sul Genoa, sono poi un bottino certamente non positivo ma almeno rassicurante sul fatto che questa squadra non retrocederà. La stagione potrebbe terminare comunque in maniera negativa, ma la fine non sarà tragica.