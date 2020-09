Cercato, corteggiato, trattato, voluto sin da quandoha accettato la proposta di allenare al. Eppure, a pochi giorni dall’inizio del campionato,è ancora solamente un sogno: un sogno che Davide Vagnati sta cercando di far diventare realtà per regalare al suo allenatore quel regista indispensabile per il 4-3-1-2, quell’uomo di qualità in mezzo al campo, capace di dettare i tempi e il gioco, che al Toro manca da anni.I contatti tra Torino esono frequenti e costanti alla ricerca di un accordo su come dividere il pagamento di quei 24 milioni necessari all’acquisto di Torreira. Mentre si cerca ancora quest’accordo,. Già, la società giallorossa si sta interessando sempre più al centrocampista uruguaiano e vuole approfittare del fatto che il Torino non sia ancora riuscito a chiudere l’affare:(magari proprio nella Capitale)sarebbe solamene una grande beffa,Diciamolo chiaramente: nel progetto di Giampaolo il regista sudamericano ha un ruolo di centrale, di fondamentale importanza, è il giocatore che per primo ha chiesto., che sia il giovane e promettenteo un altro calciatore,La prima scelta è solamente Torreira. Riuscire a portarlo sotto la Mole sarebbe un grande colpo, in caso contrario Giampaolo e i tifosi avrebbero un boccone molto amaro da dover digerire.