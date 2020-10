(se ci saranno partenze in questo reparto). E non basteranno giocatori qualunque, servono potenziali titolari, capaci di alzare il livello qualitativo della squadra di. Per quanto riguarda il fantasista e la punta le trattative sono vicine alla conclusione:ha già pronte le valige per Torino,ha invece iniziato a prepararle. Più complicato invece il discorso per quel che riguarda il regista, il giocatore di cui più di tutti il tecnico ha bisogno., il grande sogno di mercato corteggiato e inseguito da mesi, è sempre più lontano. Al momento si può proprio dire che è distante circa 1.400 chilometri, quelli che separano Torino da Madrid, dove attualmente il regista uruguaiano si trova in attesa di firmare il proprio contro l. L’affare con i Colchoneros non è ancora chiuso perché prima il club spagnolo deve vendere, maAnche se non dovesse essere Torreira,in questi ultimi due giorni della sessione estiva di calciomercatoNel 4-3-1-2 di Giampaolo, che sembra non avere la minima intenzione di cambiare modulo neanche nel caso in cui non dovessero arrivare i giocatori giusti per la sua idea di calcio abbinata a questo schema (un’ostinazione che in passato ha pagato anche con cattivi risultati e l’esonero), il regista è fondamentale. Qui entra in gioco anche