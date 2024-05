Toromania: per far gol bisognerebbe provare a tirare con le mani. Il Grande Torino meritava di più

Forse dovrebbero consentire aldi tirare anche con le mani per riuscire a vederlo segnare. Con quello di ieri alsono quattro gli 0-0 consecutivi, ma sono anche cinque sulle ultime sei le partite casalinghe in cui la formazione granata è rimasta a secco: l’unica gara di queste sei in cui ha segnata è stata quella vinta per 1-0 contro il, grazie a un rigore un po’ generoso trasformato daSe i sogni europei si sono infranti a diverse giornate dalla fine del campionato è proprio per le grandi difficoltà a trovare il gol. Difficoltà prevedibili, basti vedere le statistiche in carriera di giocatori comedue dei tre attaccanti che hanno iniziato la stagione: non ha mai segnato molto, il paraguaiano ha fatto il miglior campionato da quando è tra i professionisti lo scorso anno realizzando dodici reti, ma se solamente in due stagioni è andato in doppia cifra era abbastanza prevedibile che tornasse alla sua vecchia media gol. Ma se il Torino fa così fatica a segnare non è certo colpa solamente di Sanabria, degli attaccanti in generale, non è neanche colpa esclusivamente di Juric: è un insieme di fattori che ha portato a un’altra stagione nel limbo di metà classifica.

La partita contro il Bologna, così come l’intera stagione, quest’oggi non può però che passare in secondo piano:. Certo,non con l’ennesimo pareggio senza gol di questo campionato.