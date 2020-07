Un punto che muove la classifica, un punto che permette aldi restare a sei lunghezze dal terzultimo posto occupato dalIl discorso salvezza non è ancora stato chiuso ma domenica c’è la possibilità di mettere il sigillo sulla salvezza nella trasferta in casa della, già aritmeticamente retrocessa in serie B. Se così sarà, poi si dovrà iniziare a programmare il futuro a partire dalla scelta dell’allenatore. Nel giro di poche ore due dei candidati alla panchina granata si sono defilati dalla corsa:ha rinnovato con il Verona, S(il profilo forse più affascinante tra quelli seguiti da) con il Milan. Restano vive altre opzioni, dapassando per: la migliore, per la rivoluzione che attende il Torino, sembra però essere semprecondizionale è d’obbligo fino a quando non sarà l’aritmetica a dire che non ci sono possibilità di retrocedere): ha ereditato una squadra a pezzi nel fisico e nel morale, reduce da due sconfitte eclatanti contro(0-7 in casa) e(4-0 al Via del Mare), ha dovuto fare i conti con una rosa ridotta all’osso dalle sciagurate scelte nel mercato invernale e dalla sfortuna (vedasi il grave infortunio al ginocchio occorso a) ma con il lavoro e l’impegno la sta tirando fuori dalle sabbie mobili.Longo è inoltre l’unico allenatore che può portare quel quid di granatismo che tanto serve a questo Toro. Soprattutto in un momento come questo, in cui la tifoseria si sente sempre più distante dalla società e lo dimostra anche la crescente contestazione al presidente Cairo. Il patron granata non ha ancora preso una decisione riguardo al futuro, ma soprattutto ora che Juric e Pioli si sono esclusi dalla corsa alla panchina granata, sarebbe bene che sciogliesse gli ultimi dubbi su Longo.