Il pareggio contro il, dopo essere stati nuovamente a un passo dalla vittoria, fa male. Inutile negarlo. La prestazione delal Penzo non è stata esaltante ma dopo aver giocato bene (anche molto bene) controe aver raccolto un misero punto, si sarebbe accettata con piacere una vittoria poco brillante, anche perché il Venezia non è che abbia fatto molto meglio: il rigore diè stato il primo e penultimo tiro in porta dei lagunari, di quello che sarebbe potuto essere senon avesse regalato il secondo rigore di fila agli avversari o se Mandragora non si fatto divorato il gol del 2-1 in contropiede al 95’.: evento che non si vede da molto tempo.. Il cammino zoppicante della squadra di, le assenze di, il gioco convincente del Torino: sono tutti elementi che hanno fatto pensare che il derby di quest’anno possa essere un po’ più semplice di quelli passati, facendo dimenticare i difetti e le lacune del Torino.: basta una disattenzione di Djidji (è capitato a lui ieri, potrebbe capitare a un altro in futuro) per mandare in fumo tutto quanto di buono fatto fino a quel momento. Forse è meglio che a riportare il Torino con i piedi per terra siano stati Aramu e Djidji anziché la Juventus.