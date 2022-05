Dribbling sull’avversario, destro e palla che bacia la traversa prima di terminare la propria corsa in fondo alla rete. Poi la promessa, con il tono di chi il proprio futuro lo vede ancora a tinte granata:Parliamo di, il man of the match delche ha permesso adi battere il proprio record di punti conquistati in serie A (era 49, ora ilè a 50) con una partita ancora da giocare. La prima stagione in granata del fantasista croata è stata positiva, nonostante il calo degli ultimi mesi dove ha faticato molto a incidere, le qualità però ci sono e sono evidenti e sarebbe un errore non puntare su di lui anche per il futuro, considerando anche l’età: compierà 24 anni a giugno.Certo, per riscattarlo dal Wolfsburg il Torino dovrà versare nelle casse del club tedesco(una cifra certamente importante che si andrà a sommare a vari milioni che Cairo dovrà spendere per acquistare a titolo definitivo gli altri giocatori in prestito) ma come detto da Juric una settimana fa (e sostenuto dai tifosi da anni) il Toro non può limitarsi a galleggiare in serie A, deve crescere, perlomeno lottare ogni anno per una coppa europea. Per riuscire a emergere servono giocatori forti, di qualità, che abbiano voglia di vestire la maglia del Toro. Come Brekalo, appunto. All’elenco potremmo aggiungerci anche, che ha chiaramente spiegato che il rinnovo di contratto è legato alle ambizioni della società: u(con exploit isolati fino al settimo se tutto giro nel verso giusto e condannato a lottare per non retrocedere se si commettono degli errori)