Chissà se Urbano Cairo e Gianluca Petrachi hanno avuto modo di incontrarsi nei corridoi dell’Olimpico. Chissà se si sono incrociati al termine della partita. In questo caso è facile immaginare un sorriso malizioso far capolino sul volto del presidente del Torino, una smorfia di soddisfazione che avrà fatto da contraltare alla faccia scura e, forse, agli occhi bassi del dirigente della Roma. Il 2-0 dell’Olimpico ha infatti anche il sapore della vendetta nei confronti del ds, in attesa che la giustizia sportiva chiarisca da quando ha iniziato effettivamente a lavorare per il club capitolino.



Un sapore che appare ancora più forte se si considera che uno dei migliori in campo è stato quel Nicolas Nkoulou che, la scorsa estate, era stato corteggiato proprio da Petrachi, che lo avrebbe portato volentieri a Roma. E se da una parte il numero 33 granata ha giganteggiato in difesa annullando anche Dzeko, dall’altra i due centrali giallorossi, Mancini e Smalling (entrambi arrivati in estate), hanno vissuto una serata molto difficile e non sono riusciti a trovare le contromisure necessarie per fermare Belotti.



Grazie alla doppietta del Gallo il Torino ha sfatato inoltre un altro tabù: in campionato in casa della Roma non vinceva dal 2007, all’epoca fu un gol di Muzzi a dare i tre punti e, di fatto, a salvare dalla retrocessione la squadra granata. Ora la doppietta di Belotti ha salvato Mazzarri (più da altre contestazioni che dall’esonero) e, si spera, possa dare via a un campionato del Torino ben diverso da quello disputato finora. In attesa di capire se quella con la Roma sarà davvero la partita della svolta, tifosi, giocatori e Cairo possono godersi la vittoria dell’Olimpico. Contro Petrachi.