Forse Gleison Bremer lo rimpiangeremo con il passare delle giornate, forse no: tutto dipenderà da come si comporterà Perr Schuurs, il centrale scelto da Davide Vangati per sostituire il brasiliano. Fisicamente non ha nulla da invidiare al collega brasiliano e può vantare, nonostante la giovane età (22 anni) diverse presenze in campo internazionale collezionate sia con l’Ajax che con la nazionale del suo Paese: l’Olanda. Da Bremer erediterà la posizione in campo e probabilmente anche il numero, quel 3 che indossava già ad Amsterdam e che il brasiliano ha lasciato libero dopo essersi trasferito alla Juventus.



Schuurs è per caratteristiche il giocatore ideale per il Torino: giovane, di qualità, con grandi potenzialità e che può crescere molto sotto la guida di un tecnico come Ivan Juric. Sono questi i giocatori su cui il Torino dovrebbe puntare per crescere e l’inversione di tendenza nel mercato degli ultimi due anni, proprio da quando è arrivato l’allenatore croato, è quella giusta. L’esperienza insegna che spendere molti milioni per giocatori già affermati, a meno che non siano veri top player (quelli sarebbe sempre ben accetti) non paga: di soldi per i vari Zaza, Verdi e non solo il Torino ne ha già buttati troppi. Schuurs ha tutto per essere il degno erede di Bremer. Basta che anche lui non venga ceduto alla Juventus fra qualche anno…