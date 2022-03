Novanta minuti: ecco quanto è durato l'allontanamento di Davide Massa dai campi della serie A dopo non aver clamorosamente visto il fallo di Ranocchia su Belotti. Dopo aver guardato da casa lo scorso turno, domenica sarà di nuovo in uno stadio del massimo campionato, quello di Bergamo per la precisione, dove andrà in scena uno dei big match di giornata: Atalanta-Napoli. Da una parte una squadra in lotta per l’Europa, con ancora la speranza di agganciare il quarto posto, dall’altra una in corsa per lo scudetto. Certo, Massa non dirigerà l’incontro né sarà al Var, ma sarà comunque sul rettangolo verde nelle vesti di quarto uomo. E se per caso il direttore di gara designato, Di Bello, dovesse infortunarsi (ovviamente non glielo auguriamo) toccherebbe proprio a Massa sostituirlo in una della partite di cartello della prossima giornata.



Altro che punizione esemplare. Marco Serra, dopo l’errore in Milan-Spezia, è stato fermato e poi retrocesso in B. Anche il suo errore fu grave, nessuno lo discute, ma se gli sbagli commessi in campo possono essere compresi e perdonati, un errore come quello di Massa, davanti al monitor della TV, no. Per questo ci si sarebbe aspettati che fosse punito con maggiore severità. Soprattutto dopo che negli scorsi giorni è stato fatto ascoltare l’audio della conversazione con Guida e il clamoroso errore di valutazione del direttore di gara al Var in Torino-Inter è risultato più evidente. Per lo meno si è avuto il buon senso di non designarlo come quarto uomo per Salernitana-Torino.