Quanto sia importante per una squadra avere tra i pali un portiere di grande qualità allo si è visto negli ultimi tre anni.è stato molto di più dell’ultimo baluardo a difesa della rete granata: è stato una vera e propria macchina di punti.. Ora partirà, forse con destinazioneo forse versoè ancora presto per dire con certezza dove giocherà nella prossima stagione, quel che ormai è certo è che non sarà più al Torino.Sirigu ha chiesto la cessione e il Torino è pronto ad accontentarlo non appena arriverà un’offerta adeguata al suo valore. E poi? Poi toccherà atrovare l’erede giusto del numero 39 granata. Non potrà per essere un portiere qualsiasi: dovrà essere qualcuno di estremamente affidabile, capace a volte di parare anche l’imparabile. Sirigu non si potrà sostituire con un portieri alla, trovatosi quasi per caso a essere l’estremo difensore titolare del Torino per diverse stagioni ma con risultati non eccezionali.Giovane, reattivo, con grandi mezzi tecnici ma con un difetto: un prezzo del cartellino elevato. Già, perché il budget messo a disposizione di Vagnati da Urbano Cairo non è dei più elevati, in particolare quando c’è da rifare mezza squadra come quest’estate. E’ così che, in assenza di denari, servirà un mezzo miracolo al dt potrà riuscire a strappare Meret al Napoli:. Sirigu l’ha dimostrato quanto è importante averne uno davvero forte tra i pali.