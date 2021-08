“Bisogna inserire altri giocatori nella rosa altrimenti non si va da nessuna parte”. Così Ivan Juric, dopo la partita con la Cremonese, aveva lanciato l’ennesimo appello alla società per avere quei rinforzi di cui tanto avrebbe bisogno. Tra i giocatori richiesti dal tecnico croato c’è anche un centrocampista centrale da affiancare a Rolando Mandragora nel suo 3-4-2-1. Se non si dovesse riuscire a portare a termine l’acquisto di Sofyan Amrabat allora ben venga Tommaso Pobega.

Per caratteristiche tecniche e fisiche potrebbe essere il partner ideale di Mandragora: è reduce da un’ottima stagione allo Spezia, è giovane, ha ancora ampi margini di crescita, per questo varrebbe la pena investire per cercare di acquistarlo. Per il Torino sarebbe un errore comportarsi da “piccola” e prendere il giocatore dal Milan con la formula del prestito secco, valorizzando un calciatore altrui. Sì a Pobega, quindi, ma se proprio dovesse arrivare in prestito Vagnati dovrebbe almeno strappare un’opzione per il riscatto.

Non basterebbe l’eventuale approdo in granata del mediano rossonero per risolvere tutti i problemi: il dt e il presidente Cairo dovranno poi completare la rosa con 1-2 difensori e un trequartista. Il campionato è ormai alle porte, sabato sera al Grande Torino arriva l’Atalanta: Juric avrebbe avuto bisogno per tempo degli acquisti, non a ridosso di una stagione che dovrebbe essere quella delle risposte. In primis dal punto di vista del mercato: rinforzi senza aspettare oltre, perché si è già perso tanto tempo.