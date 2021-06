Chi sarà il portiere titolare del Torino nella prossima stagione non lo si sa ancora, quel che è appare certo è che non sarà più Salvatore Sirigu a difendere la porta granata. Vanja Milinkovic-Savic ha rinnovato il proprio contratto ma non convince i tifosi e neanche Ivan Juric, che vorrebbe anche un altro portiere da affiancare al serbo: l’allenatore croato verrà accontentato ma in granata non arriverà un altro numero 1 del livello di Sirigu. La politica di Urbano Cairo sulla questione portiere è sempre stata la medesima: no a spese eccessive.



Basti pensare che proprio Milinkovic-Savic è stato il portiere acquistato alla cifra più alta da quando Cairo è presidente del Torino. Quanto è stato pagato? 2,7 milioni di euro. Sirigu, Sereni e Padelli arrivarono a parametro zero, Abbiati e Hart in prestito, tutti gli altri a cifre inferiori. E anche per il sostituto di Sirigu, Cairo, non sembra avere intenzione di aprire più di tanto il portafoglio. Non a caso la trattativa più avanzata è quella per Etrit Berisha della Spal, estremo difensore che finora ha dimostrato sì di meritare una maglia da titolare in serie A più di Milinkovic-Savic, ma che non può certo essere paragonato a Sirigu in termini di qualità e reattività.



Quello del portiere è un ruolo molto importante, avere un titolare di ottimo livello può portare punti in classifica (sono tanti quelli che ha fatto guadagnare Sirigu), la politica del risparmio tra i pali non si è sempre rivelata la soluzione migliore. Cairo ci pensi.