Sirigu, Nkoulou, Baselli, Belotti, ovvero il portiere, il difensore centrale, il centrocampista e il centravanti: è questo l'asse da cui il Torino deve ripartire nella prossima stagione, intorno al quale vanno inseriti i pezzi giusti per comporre una macchina che non si ingolfi come spesso è accaduto quest'anno. Alcuni dei pezzi mancanti sono già in casa, i vari Falque, Ljajic e Ansaldi per esempio, altri deve necessariamente portarli al mercato. Oltre che a comprare per rinforzare la squadra, il presidente Urbano Cairo dovrà però anche non vendere.



Al momento l'unico certo di rimanere è il centrale camerunense, appena riscattato dall'Olympique Lione. Il futuro degli altri tre è invece tutt'altro che certo, in particolare quello di Sirigu e quello di Baselli. Per Belotti il discorso è invece differente, per via dell'ormai famosissima clausola rescissoria da 100 milioni di euro presente nel suo contratto: se qualche club offrisse quella cifra il Torino non potrebbe rifiutarla. Ma, dopo la stagione decisamente al di sotto delle aspettative appena terminata, sembra ora difficile che qualcuno possa decidere di investire ben 100 milioni di euro nel Gallo. Belotti, quindi, dovrebbe continuare a essere un calciatore del Torino.



Sirigu e Baselli sono invece cercati da diverse squadre: il portiere è nel mirino del Napoli, e anche per questo il suo rinnovo del contratto sta tardando ad arrivare, il centrocampista piace a Milan e Lazio. Sarà ora compito del presidente Urbano Cairo convincere tutti questi giocatori a restare: lo dovrà fare costruendo, sin da subito, una squadra altamente competitiva (e nel caso di Sirigu offrendogli anche un adeguato nuovo contratto, considerato anche che l'attuale scadrà fra dodici mesi) che possa far fare alla società quel salto di qualità più volte fallito negli ultimi anni.