Arlind Ajeti sta per tornare a essere a tutti gli effetti un giocatore del Torino. Il Crotone infatti, squadra nella quale il difensore albanese ha giocato in prestito nell'ultima stagione, ha deciso di non riscattare il giocatore che rientrerà dunque alla base.



Ajeti al Torino resterà però per poco tempo: il giocatore, infatti, non rientra più nei piani della società granata e il direttore sportivo Gianluca Petrachi è già al lavoro per cercare una nuova squadra al difensore che vorrebbe continuare a militare nel campionato di serie A e non scendere di categoria. Per il momento, però, offerte al Torino non ne sono ancora arrivate.