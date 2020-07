Il derby non è una partita come le altre, la vittoria in un derby può salvare la stagione: ogni volta che due squadre della stessa città si devono affrontare, si sentono e si leggono frasi di questo tipo. Mai come stavolta queste frasi hanno descritto la reale situazione del. Il derby di sabato non sarà una partita come le altre, sarà quella che potrà far respirare una boccata d’ossigeno in chiave salvezza o potrà far tornare ad aleggiare gli spetti della retrocessione sulla testa dei granata. E’ così” ha assicurato, anche se il Torino visto ieri contro la Lazio non ha lanciato segnali rassicuranti. La squadra granata è sembra stanca e sulle gambe, senza le energie per fare pressing sugli avversari o per ripartire dopo aver recuperato palla. A causa di una rosa ristretta, per via di alcuni infortuni e delle sciagurate decisioni prese nel mercato di gennaio di cedere ben quattro giocatori senza sostituirli con nessuno (), Longo in queste prime quattro partite ha quasi sempre dovuto far giocare gli stessi uomini e contro la Lazio la fatica si è fatta sentire.Davvero il Toro ce la farà a giocare con il coltello tra i denti contro la Juventus? A correre, pressare e ripartire? Questi tre giorni che ci separano dalla partita saranno decisivi: contro i bianconeri servirà una squadra diversa, con grandi energie fisiche e mentali da spendere, serviranno cuore, testa e gambe.