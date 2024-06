Toromania: tenere Buongiorno dovrebbe essere la priorità

Dopo un campionato come quello cheha disputato, era inevitabile che sul difensore piombassero le big del campionato. Ilè quella che sta provando ad accelerare ma se nel corso dell’Europeo il numero 4 granata dovesse riuscire a ritagliarsi uno spazio importante e a fare bene, il numero di squadre interessate ad acquistarlo sarebbe destinato ad aumentare. Lo sa bene ancheche, per questo motivo, ha rinviato ogni discorso riguardante una possibile trattativa alla fine del torneo per nazionali.Buongiorno è il giocatore che più di ogni altro i tifosi vorrebbero che restasse al, d’altronde è quello che più rappresenta la storia della società: è di Torino e gioca con la maglia granata da quando è un bambino. Ma nessuno si deve illudere che per questi motivi verrà tolto dal mercato. Non ci sono incedibili nel club di Urbano Cairo, tutti hanno un prezzo e anche Buongiorno ne ha uno: lo si è capito lo scorso agosto, quando negli ultimi giorni di mercato venne accettata l’offerta dell’Atalanta e se l’affare è poi saltato è stato solamente per la voglia di restare al Torino palesata dal difensore.

Un anno dopo, con la squadra che ha terminato al nono posto l’ultimo campionato senza riuscire a qualificarsi a una coppa europea, non è così scontato che Buongiorno punti di nuovo i piedi per restare, anche perché potrebbe avere di fronte offerte ben più irrinunciabili.