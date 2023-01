la vera partita delnon è finita al 94’ con il triplice fischio dell’arbitro. In quel momento è in realtà iniziata. O meglio è iniziato il secondo tempo che si concluderà martedì con la chiusura del calciomercato. In questo arco di tempo la società granata non giocherà per tre punti in classifica ma in palio ci sarà qualcosa di più importante: il rinnovo diLo ha detto anchepochi giorni fa: “Al mister interessa il progetto più che un contratto lungo”. E il progetto che chiede il tecnico è ambizioso, da società che vuole crescere e puntare in alto, replicare quanto da anni sta per esempio facendoIn estate ha invece visto partire numerosi titolari (da, da, passando per), ora a metà stagione con una squadra incompleta dal punto di vista numerico (è da agosto che Juric chiede due giocatori per completare la rosa) rischia di perdere un’altra pedina fondamentale per il suo gioco come Lukic. Certo è ormai arrivato, per l’allenatore però non dovrebbe essere il sostituto del numero 10 ma una pedina in più di cui disporre in un centrocampo con pochissime alternative (ricordiamoin estate non sono stati sostituiti, se non con i giovanissimi). Proprio il futuro di Lukic è stato ieri pomeriggio ciò che ha fatto nascere un’altra lite tra Juric e Vagnati (non ai livelli di luglio in Austria) ma soprattutto potrebbe essere uno dei punti di svolta della trattativa per il rinnovo del contratto di Juric. Un motivo in più per tenere Lukic, per non cederlo proprio adesso al Fulham.