”. Parole che risuonano come musica nelle orecchie dei tifosi granata, soprattutto perché a pronunciarle è stato, colui che più di tutti (insieme a) ha il polso della situazione per quanto riguarda le trattative del(sia in entrata che in uscita). E se il dt è arrivato ora a esporsi in maniera così netta riguardo alla permanenza dell’estremo difensore ci si può fidare. L’opera di convincimento portata avanti dal dirigente in coppia conha funzionato e, anche nella prossima stagione, il Toro potrà contare su uno dei migliori portieri in circolazione. Mica è poco.In questi anni, riuscendo spesso a parare anche l’imparabile: basti pensare che nonostante i 64 gol incassati nell’ultimo campionato è stato tra i pochi dal rendimento positivo.. Ripartire da Sirigu, così come daè un aspetto di fondamentale importanza nell’ennesimo nuovo ciclo della gestioneOra, dopo aver convinto Sirigu a rimanere, Vagnati e Giampaolo proveranno a fare lo stesso anche con, altro giocatore che per il Torino è fondamentale (sia in campo che dentro lo spogliatoio). Se riusciranno a convincere anche il centrale camerunense a restare e a rinnovare il contratto (scadrà il prossimo anno) il compito che spetterà al tecnico durante l’anno sarà certamente più semplice.