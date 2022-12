E’ difficile descrivere il 2022 delcon un solo aggettivo, è stato infatti un anno molto di sereno per quanto riguarda la classifica ma allo stesso tempo molto turbolento, caratterizzato da una serie di veri e propri casi che sono scoppiati. Tutto è iniziato con i diversi casi di Covid all’interno dello spogliatoio che avevano portato al rinvio della partita contro, poi il 4-0 allae la speranza di poter agganciare il treno per l’Europa. Poi una serie di risultati altalenanti e il campionato chiuso al decimo posto a quota 50 punti.Con l’arrivo dell’estate la serenità è stata interrotta da una serie di eventi: prima il mancato rinnovo del contratto dima soprattutto quel silenzio durato mesi che ha fatto arrabbiare i tifosi, poi la cessione dialla. Che il brasiliano sarebbe stato ceduto lo si sapeva da tempo ma nessuno si immaginava che potesse andare proprio alla formazione bianconera. Ma tutto ciò è nulla in confronto a quanto sarebbe capitato poche settimane dopo, a Waidring, durante la preparazione estiva: parliamo dell’ormai celeberrimache, dopo essere stata filmata di nascosto, ha in breve tempo fatto il giro del web. Il caso non ha fatto in tempo a rientrare che in casa Torino ne è scoppiato un altro, per certi versi ancora più spinoso:in quel momento capitano della squadra, che si è rifiutato di partire per Monza per la prima partita della nuova stagione.Con l’arrivo dell’autunno in casa Torino è tornata un po’ di serenità, sul campo la squadra ha proseguito il cammino dello scorso anno sia come qualità di prestazioni che di risultati e, prima della sosta del campionato, ha chiuso al nono posto. Ora inizia un nuovo anno, il, che si spera possa portare ai tifosi del Torino maggiore soddisfazioni, quelle che cercano da diverso tempo ma che sono sempre più dei ricordi lontani.