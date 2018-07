Manca una settimana all'inizio del ritiro a Bormio del Torino, manca però anche la squadra di Walter Mazzarri, quella che dovrebbe riuscire a centrare l'obiettivo della qualificazione all'Europa League dopo i tanti fallimenti degli ultimi anni. “Non posso chiedere l'Europa a Mazzarri con la squadra di Mihajlovic” aveva dichiarato il presidente Urbano Cairo qualche mese fa, ci si aspettava quindi una piccola rivoluzione in questo prima parte della finestra di calciomercato, invece l'allenatore toscano si ritrova ora ancora con la squadra del suo predecessore.



Il direttore sportivo Gianluca Petrachi in circa un mese e mezzo (questo il tempo che è trascorso dalla fine dello scorso campionato) non è riuscito a portare a termine nessuna trattativa per quanto riguarda il mercato in entrata. Se è vero che anche molte altre squadre finora sono state abbastanza ferme sul mercato, è altrettanto vero che quelle con le maggiori ambizioni, da cui una società come il Torino dovrebbe prendere ispirazione se vuole realmente crescere, hanno invece già messo a disposizione dei propri allenatori diversi nuovi giocatori. Basti pensare a quanto fatto finora da Roma, Inter e Juventus.



In casa Torino Cairo e Petrachi si sono incartati in trattative diventate telenovela, che si sarebbero potute chiudere settimane fa e che invece non sono ancora terminate, un esempio è quella per Lucas Verissimo. Il mercato terminerà il 17 agosto, ma per annullare il gap con le otto squadre che hanno fatto meglio dei granata nello scorso campionato, l'ideale sarebbe che Mazzarri iniziasse il ritiro con buona parte dei giocatori che allenerà durante l'anno. Cairo e Petrachi hanno ancora una settimana per, almeno, iniziare a costruire il Torino del tecnico toscano.