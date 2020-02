Tutto è iniziato da Napoli, dal poco spazio che avrebbe avuto in azzurro e dall’arrivo di Hirving Lozano. E’ grazie a questo insieme di elementi, unito ai 25 milioni di euro che Urbano Cairo ha deciso di sborsare per prenderlo, che Simone Verdi è ora un giocatore del Torino. Uno di quelli che però fino a questo momento ha deluso di più. Un solo gol, pochi assist, tante brutte prestazioni: il campionato dell’esterno d’attacco lo si può sintetizzare così, ma al Toro tutti credono nelle sue qualità e l’obiettivo numero è recuperarlo.



Contro il Milan non ha giocato a causa dell’influenza, contro il Parma sarebbe dovuto tornare in campo ma per l’allarme Coronavirus non si è giocato: ora, proprio al San Paolo contro il Napoli, Verdi avrà la possibilità di tornare in campo. L’augurio è che in terra campana possa iniziare un altro campionato per il numero 24 granata, che possa tornare a essere quel giocatore che per due stagioni ha incantato a Bologna e che, pur non rientrando nell’undici titolare di Carlo Ancelotti, anche a Napoli è riuscito a far vedere (seppure non con continuità) le proprie qualità.



Se Moreno Longo riuscirà a recuperare Simone Verdi per il Torino sarà più facile conquistare la salvezza e chiudere il campionato in maniera decente. E sarà anche più facile per l’allenatore ottenere il rinnovo del contratto, visto che l’attuale ha come scadenza proprio il 30 giugno. Ritrovare il miglior Verdi, quello vero, capace di fare la differenza, è importante per tutti.