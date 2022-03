: è probabilmente questo il termine che più di ogni altro descrive la stagione del. Lo stessonel parlare della stagione in corso ha ammesso che alla squadra granata è mancato uno step, il salto di qualità che le avrebbe potuto permettere di avere qualche punto in più in classifica e magari anche mantenere vive le speranze di arrivare nelle prime sette posizioni, quelle che valgono l'accesso a una coppa europea.Finora la squadra di Juric si è dovuta accontentare delle prestazioni, come quella nell'ultimo derby in cui avrebbe meritato di vincere ma non è andata oltre l'1-1. Stesso risultato della partita dell'andata contro la, con il rigore trasformato da Immobile che ha tolto ai granata due punti meritatissimi. Poi le sconfitte di misura nel girone d'andata, tutte per 1-0, controin partite che se fossero terminate 1-1 nessuno avrebbe avuto nulla di ridire.anche se le posizioni europee sono distanti, la stagione va finita al meglio. E non solo perché la maglia va onorata fino all'ultimo e i tifosi che pagano il biglietto per vedere le partite rispettati. Per Juric questa stagione è la prima di un ciclo che ha come obiettivo far crescere la società e riportare la squadra a competere per le prime sette posizioni: va creata una mentalità vincente e per farlo non ci si può accontentare di terminare la stagione accontentandosi di quel che viene. L'obiettivo deve essere fare più punti possibile e per farlo c'è anche il tabù delle vittorie contro le grandi da sfatare. L'Inter è la prima da battere.