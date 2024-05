Toromania: vittoria e sogni europei. Ma ormai qualcosa si è rotto

Ilha vinto, per di più in rimonta come non accadeva da due anni, ha segnato un Primavera come, all’esordio in Serie A, a dare il via all’azione del secondo gol è stato un altro debuttante come, si è sbloccato pure, che è andato poi a esultare davanti al Settore ospiti per cercare una pace con i tifosi con cui il rapporto, da tempo è diventato turbolento. In più il Torino, grazie anche alla sconfitta del Napoli e alla possibilità che pure il nono posti basti nel caso in cui ladovesse batterenella finale di Conference League. Tutti felici e tutto bello? Neanche per sogno.

Da tempo, anni ormai,, ora però. Il problema non sono i risultati ma quando accaduto a Superga, quel “ciao ciao pezzi di m…” riferito ai tifosi e pronunciato da qualche giocatore rimasto anonimo sul pullman. La lettera di scuse firmata da tutta la squadra, ma senza un’assunzione di responsabilità da parte del colpevole, non è bastata a far tornare il sereno. Lo striscione” apparso nel settore ospiti ne è la dimostrazione. Servirebbe unione tra tifoseria e società, hanno sottolineato Juric e Cairo, ma servirà tempo per ricucire uno strappo venutosi a creare non adesso e non per colpa dei tifosi.