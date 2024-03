Toromania: Vlasic ora deve fare la differenza

Nove partite alla fine del campionato, ventisette punti ancora a disposizione: per andare in Europa ildovrà cercare di farne il più possibile. A questo punto del campionato non sono più ammessi passi falsi e sono chiamati a fare la differenza i giocatori di maggiore qualità. Uno su tutti:. Il trequartista già da alcune settimana ha cominciato a cambiare passo, contro l’Udinese, nell’ultimo turno di campionato, è tornato a segnare e si è poi ripetuto negli scorsi giorni con la Croazia.immaginare che possa dare un contributo significativo alla causa con gol, assist e altre situazioni importanti: tutte giocate che sono nelle corde di Vlasic. In questo campionato ha finora reso un po’ sotto le aspettative e i suoi numeri lo dimostrano: appena tre reti e due assist per lui, contro i cinque gol e i sei assist dello scorso anno. Il tempo per migliorare il proprio rendimento ce l’ha e ora dovrà dimostrare di essere un leader in campo del Torino.

Raggiungere la qualificazione a una coppa europea, che sia la Conference League o l’Europa League, sarebbe molto importante per il Torino e per riuscire a convincere i migliori giocatori (a partire da quelli che hanno più richieste, come, a restare). E si potrebbe dare anche continuità al progetto iniziato ormai quasi tre anni fa con l’arrivo diin panchina.