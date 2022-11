Debutto da sogno con la Vinotinto per l’attaccante del Pisa Ernesto Torregrossa: il ct del Venezuela Josè Pekerman lo ha convocato per gli impegni della Nazionale sudamericana, che non è qualificata ai Mondiali, e lui ha risposto con un gol all’esordio, al 93’ nel match amichevole pareggiato 2-2 contro Panama.