La breve ma intensa storia d’amore tra la Fiorentina e Lucas Torreira, ormai da quasi due mesi è finita: un addio amaro e difficile, che ha cambiato le carte in tavola per il calciomercato viola e che ha visto l’uruguaiano costretto a lasciare una città come Firenze che lo aveva accolto come un figlio. Il centrocampista però, che questi giorni è in città per sbrigare cose a livello burocratico, non sembra aver ancora superato lo shock.



Non riscattato dalla Fiorentina dall’Arsenal, Torreira dopo le ferie passate con la famiglia avrebbe dovuto far tappa in America per prender parte alla tourneè dei Gunners ma così non è stato. Adesso il giocatore è nel capoluogo toscano in attesa di capire cosa sarà del suo futuro: nonostante le tante offerte ricevute, molte anche dalla Serie A, il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva. Se ne dovranno comunque fare una ragione i tifosi della Fiorentina: nonostante il suo amore per Firenze e per i fiorentini, difficilmente si riuscirà a ricucire lo strappo tra le parti e quindi le possibilità di una sua permanenza sono comunque quasi nulle.



Allo stesso tempo il giocatore, nonostante quanto riportato fino a qualche settimana fa, avrebbe comunque mantenuto un bellissimo rapporto con Vincenzo Italiano. I due non sono mai stati l’uno contro l’altro anzi, tuttora anche se a distanza, continuano a sentirsi telefonicamente in privato quasi tutti i giorni.