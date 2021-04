Lucas Torreira, centrocampista dell'Atletico Madrid, parla del suo futuro a Espn: "Muoio dalla voglia di giocare nel Boca. Se non ora, a giugno, sarà più tardi. Ho sempre avuto il desiderio di giocare lì. Ho detto al mio rappresentante che non voglio giocare più in Europa e che ho voglia di andare al Boca". L'uruguaiano ha perso la madre, morta all'età di 53 anni, per Covid, e vuole tornare in Sudamerica: "Ho parlato con Roman in alcune occasioni, ma ora non ho avuto contatti con nessuno del Boca. Da casa mia, farò lo sforzo di andare al Boca. Mio padre, piangendo, mi ha detto che è arrivato il momento di andare al Boca".