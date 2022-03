Tuttosport, soffermandosi sull’ottima annata di Lucas Torreira, ricorda come il suo nome finì già nel 2017-18 sul taccuino di molte big, Inter compresa. L’affare però non decollò per la resistenza di Ferrero, allora presidente della Sampdoria, i 25 milioni della clausola e i paletti ai nerazzurri del Fair Play Finanziario. Oggi il centrocampista è in odore di riscatto dall'Arsenal da parte della Fiorentina.