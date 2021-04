Dopo l’intervista rilasciata la settimana scorsa in cui aveva detto di voler assolutamente andare alè tornato a parlare della questione, questa volta durante la trasmissione uruguagia Polideportivo, quando ha affermato di aver ricevuto una chiamata da, il direttore sportivo del Boca, oltre che il giocatore più amato della storia xeneize.“Riquelme mi ha chiamato dopo l’intervista, ma non abbiamo parlato dell’intervista in sé.e per salutare la mia famiglia” – ha rivelato l’ex centrocampista della Sampdoria, ora all’, in prestito dall’