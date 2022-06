Lucas Torreira, centrocampista che ha lasciato da qualche settimana la Fiorentina per fare ritorno all'Arsenal, ha parlato a El Telegrafo:



"Volevo restare a Firenze ma non è successo per vari motivi quindi cercheremo un'altra destinazione. Boca Juniors? E' molto difficile. Ho fatto un'ottima stagione e ho ancora un anno di contratto con l'Arsenal, quindi chi mi vuole deve comprare il mio cartellino, che oggi vale circa 15 milioni, a titolo definitivo. Ecco perché vedo difficile un mio trasferimento al Boca, anche se non perdo mai la speranza. Provo tanto affetto per quel club e prima o poi mi piacerebbe giocarci. Permanenza all'Arsenal? Nessuna possibilità. Fin dall'inizio mi hanno detto che non avrei avuto il posto, quindi non voglio restare. Ho sofferto molto lì, mi è costato tanto adattarmi. La mia idea è trasferirmi in Italia o in Spagna".